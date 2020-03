“Obviamente me sentí orgulloso de que se haya fijado en mí un club como es River. En ese momento la posibilidad estaba pero me tocó seguir en Tijuana seis meses más y esperar el proceso del doping. Luego me suspendieron y ahí el Huesca me abrió las puertas. Me fui a España y a los pocos meses FIFA apeló el fallo y me volvieron a parar”, relató el ex Olimpo y Rosario Central en diálogo con ESPN.