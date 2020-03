Estos serán los enfrentamientos de la 1ª rueda, del Ciclo Candidatura: Maxime Vachier Lagrave (Francia, N° 8 del ranking) vs. Fabiano Caruana (EE.UU., N°2), Ding Liren (China, N°3) vs. Wang Hao (China, N°12), Anish Giri (Holanda, N°11) vs. Ian Nepomniachtchi (Rusia, N°5), y Alexander Grischuk (Rusia, N°4) vs. Kirill Alekseenko (Rusia, N°39). Las partidas podrán seguirse en vivo desde el sitio oficial: en.candidates-2020.com