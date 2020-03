En su arribo al estadio, abrió diálogo en Fox Sports y aseguró: “Yo estoy sanísimo. Estuve en la cama hasta recién descansando. Cualquier enfermedad que surge, dicen ‘Maradona’. Yo me siento bárbaro, estamos con los muchachos, queremos ganar y esperemos hacerlo”. Respecto a la posible suspensión, opinó: “Es una posición que tenemos nosotros los que cuidamos 15 ó 20 familias. Acá no se puede venir un día a entrenar, al otro día no entrenar. Que si llueve o si no llueve. Me parece que esto se debería cortar. Nosotros podemos vivir pero la gente que tiene que ir a laburar todos los días, ¿cómo hace?”