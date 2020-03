“De acá no me voy ni loco”, aseguró el ex Vélez cuando le mencionaron la chance de emigrar en el próximo mercado de pases. Sin embargo, la suplencia y falta de consideración podría llevarlo a rever su realidad en el Xeneize. En el pasado tuvo un sondeo de la MLS (¿lo llamó Guillermo Barros Schelotto?) y ahora suena en España. A la actual competencia con Tevez, Franco Soldano y Ramón Ábila más Pol Fernández, Bebelo Reynoso y Agustín Almendra en la creación se le puede sumar alguna cara más como próximo refuerzo.