“Oh, oh, oh, oh, hay que alentar a Maradó”, sonó en el último partido de Boca como local ante Godoy Cruz. Fue un anticipo del cálido recibimiento que tendrá Diego Armando Maradona esta noche cuando visite por primera vez la Bombonera como entrenador de un equipo visitante. El Xeneize pondrá en cancha sus chances de ser campeón ante el Lobo pero antes se jugará un breve duelo que tendrá como protagoninsta al Diez.