El Globo hace once fechas que no gana con tres empates y nueve derrotas, la última en la jornada pasada frente a Talleres en Córdoba por 4 a 2 y el entrenador Israel Damonte aún no confirmó el equipo que pondrá ante el elenco de Avellaneda. El DT no tendrá disponible a Rodrigo Gómez, quien terminó con una molestia muscular en el partido jugado en Córdoba (ingresó en el segundo tiempo), y se confirmó que sufrió un desgarro de grado 1 en los isquiotibiales de la pierna izquierda, por lo cual se perderá los dos últimos partidos.