Joaquín Díaz Bonilla (6): Alternó buenas y malas en su vuelta a la titularidad luego la lesión que sufrió ante Lions en el debut. No entró bien en el partido pero de a poco se fue afirmando. Erró las dos primeras conversiones pero ganó confianza con dos decisiones espectaculares: gran quiebre en el try de Petti y un kick perfecto para la conquista de Moroni. Acertó con el pie en el segundo try de Boffelli pero se fue con tarjeta amarilla a 15 minutos del final.