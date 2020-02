Escándalo en Diputados: Cambiemos amenazó con ir a la Justicia por la presencia de Scioli para debatir la reforma jubilatoria

Mario Negri y Facundo Suárez Lastra denunciaron que el oficialismo juntó 129 legisladores con “el ex diputado”. El presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, les recordó que el cuerpo no aprobó su renuncia y no está oficialmente designado como embajador ante Brasil. Scioli se defendió: “Hasta que no se publique el decreto en el Boletín Oficial sigo siendo diputado”