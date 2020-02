Además, recordó su experiencia en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996. “Obtuvimos la medalla de plata pero no fuimos tan reconocidos porque vivimos en un país muy exitista y más en un deporte como el fútbol, donde pareciera que si no sos campeón no sirve para nada. Pero tengo esa medalla bien guardada y me llena de satisfacción, porque fue algo representativo para mí y para el deporte argentino”, les explicó a los 480 chicos del campus, quien vistió la camiseta albiceleste en 46 ocasiones y convirtió 14 goles.