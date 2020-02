“Tenemos un plantel reducido, con muchos juveniles. En el caso de Franco y Bustos yo cuento con ellos hasta que algo me demuestre lo contrario. En estos días hubo muchas situaciones de jugadores que pueden irse y voy conviviendo día tras día para tratar de llegar a los partidos de la mejor manera. La verdad que no sería algo bueno que suceda, son dos jugadores genuinos de la institución, patrimonio del club. Entiendo las posturas, estoy en una situación en la que me pongo en el lugar del futbolista, el mío y el de la institución que necesita poder vender”, sentenció el entrenador Lucas Pusineri sobre el tema en diálogo con el programa partidario Rojos de Pasión que se emite por Radio Belgrano (AM 650).