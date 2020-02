Además, con relación a las diferencias que se establecen en la producción de Messi cuando la Pulga juega en Cataluña y la Selección el entrenador consideró que su juego no sufre ninguna variante. “No veo que juegue menor en un lado que en otro, porque su responsabilidad es la misma en el Barcelona que con Argentina. Aunque la gente piense que no ha hecho un buen partido, ha sido el mejor de la cancha”, aseguró.