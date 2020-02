El rival de los tucumanos no atraviesa un buen presente. Con apenas un triunfo y tres derrotas en el Torneo Apertura, la derrota del último fin de semana por 1-0 frente a Jorge Wilstermann, volvió a poner en el ojo de la tormenta al entrenador de The Strongest, Mauricio Soria, que en caso de no conseguir un resultado positivo en su visita a Tucumán podría dejar su cargo como director técnico de uno de los conjuntos del altiplano de mayor tradición en la Libertadores.