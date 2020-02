¿Cómo fue toda la secuencia desde que lo capturaron? Así lo relató el propio Valenti, todavía conmocionado por lo que le tocó vivir tras haber jugado con Lanús en Mar del Plata. “Me agarraron en Lanús, me vieron el auto. Yo estaba parando ahí en un kiosco y me agarraron tres. Me llevaron por todos lados. Estaba agachado y no querían que me levante. Me pegaron un culatazo. Estaban los tres armados”.