“Me duele que Argentina sea un país pobre. Me duele en el alma. Más allá de que haya gente rica, somos pobres. Me vuelve loco que no se ayude a los nuestros. Porque cuando yo estuve afuera me hicieron sentir extranjero. Por ejemplo, cuando Nancy estaba embarazada y todavía no me había salido el carnet de la obra social que te da el Real Madrid, no la atendían. Yo no digo que no atiendan pero quiero que estemos bien los argentinos. No me gusta que todo el día haya gente cortando las calles. Sé que hay gente que perdió el laburo. A ellos hay que ayudarlos”, analizó Ruggeri en aquel artículo, y completó: “No regalen la plata porque estamos educando para la mierda. No los vas a hacer laburar más. Algunos están en la casa cagándose de la risa. Total cobran el plan. Se van a cortar la calle. De eso reniego y me duele. Cuando uno está gobernando, los otros de afuera dicen “no, hay que hacer tal cosa”. Pero si ustedes estuvieron antes. ¿Por qué no lo arreglaron? Siempre hubo pobres”.