Más allá de triunfos y derrotas, fue una verdadera fiesta juvenil. Con un ambiente de diversión y felicidad que no es tan usual en una competencia. Dio placer ver a los más chicos, rivales en la olas, compartiendo risas y alientos, incluso intercambiando consejos. “No cambia nada en el agua. Son mis amigos, afuera y adentro”, deja claro, con madurez, uno de los más peques, Facu Ruggiero, quien empezó a surfear a los dos años y a competir a los 7. Una competencia sana que entiende qué es lo verdaderamente importante. No sólo ellos, sino también sus familiares, buscando –salvo excepciones- que lo chicos, sobre todo, la pasen bien. “La idea es que se formen mientras se divierten, que se desarrollen como deportistas y personas mientras hacen lo que les gusta. Nunca al revés”, explica Passeri, el mítico campeón argentino que además es el director del Centro de Alto Rendimiento (CEEIS) que acaparó el torneo con 60 inscriptos. “Acá apostamos a eso, a la formación deportiva, con valores innegociables, como el respeto, el compañerismo, la disciplina y el orden. Que los más chicos jueguen y a partir de ahí mejoren habilidades y hábitos. Es la mejor forma de cautivar su atención. Si ellos están en un ámbito que la pasan bien, aprenden. Luego, cuando van creciendo, se les exige más. Se apuesta a que sumen constancia, que se lo tomen en serio para que sean lo mejor que puedan ser. Pero sin perder de vista lo importante y por eso buscamos un ecosistema que los mejore como personas. Yo no quiero grandes surfistas y campeones que sean irrespetuosos. Eso no se negocia”, agrega quien además es el coach de la mayoría de los grandes talentos argentino, incluido su hijo Thiago.