Inmediatamente, algunos defensores de San Antonio fueron a festejar con Mulieri por haber logrado la conquista de una manera que no es tan usual. Sin embargo, el arquero no fue efusivo en su celebración y prefirió no extenderla para reanudar el juego con rapidez ya que su equipo aún estaba abajo en el marcador. El no celebrarlo también tuvo que ver, tal vez, con su pasado en Gimnasia y Tiro de Salta, club para el que jugó entre 2011 y 2013.