En sintonía con las críticas que salieron de parte de diferentes presidentes de clubes de Argentina, pero también unido a la opinión orgánica de la AFA y la Superliga, Moyano fundó su opinión en los resultados de la gestión de Macri como presidente del país entre el 2015 y el 2019: "Tenemos que reconocerle que él no se equivocó porque cuando dijo que no poder dominar la inflación era la incapacidad del gobierno, tuvo un acierto tremendo porque mostró la incapacidad total. No creo que le sirva para nada. Todo el desastre que ha hecho y aparece como un hombre que recién aparece en la política y puede crear una expectativa favorable. Ya no entiendo nada”.