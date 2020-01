Pero la autocrítica de Lukaku, que había llegado a la institución de Milán hacía nada más que un mes, no quedó allí solamente. “Hirió mi confianza pero al mismo tiempo me despertó. Se lo hace a todos, no importa el jugador que seas. Para él son todos iguales”, confesó. Y añadió que luego de ese episodio jugó el derby contra el Milan y “disputé uno de mis mejores partidos de la temporada”.