Roger Martínez fue uno de los nombres apuntados por la dirigencia xeneize y el Consejo del Fútbol comandado por Juan Román Riquelme. Así lo reveló Fernando López, representante del colombiano de 25 años que actualmente milita en el América de México: “Hubo sondeos pero no puedo decir más que eso. No fueron formales, aunque no es la primera vez que me llaman de Boca para manifestar interés. No me extraña porque Boca siempre busca jugadores de selección que conozcan el fútbol argentino”.