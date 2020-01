“A´rendí mucho de cada entrenador con el que trabajé, pero no tengo dudas de que Sarri es el que saca lo mejor de mí. Nunca se da por vencido. Él es muy testarudo y eso a mí me ayuda. Yo también soy testarudo. tenemos una buena relación, pero como los dos somos así a veces chocamos. Sin embargo, es un buen conflicto. No hay nada de malo en ser testarudo. Si no lo sos lo suficiente, no vas a tener éxito y vas a pasar desapercibido...Yo creo que Sarri y yo nos sacamos lo mejor del otro mutuamente. Él me vio, estuvo conmigo, fue testigo de mi mejor temporada (con Napoli en 2016-2016) y por eso me conoce tanto”.