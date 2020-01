Previamente, el actual entrenador de Tigre había optado por otros métodos para explicar su mirada sobre el fútbol argentino: “Se ha perdido la bohemia, la bohemia no existe más. No existe y es muy importante para la amistad, para los valores, para un montón de cosas. Y el mundo ha ido cambiando. El rating a ustedes los presiona que si no hay quilombo no venden y el quilombo es lo que más vende, entonces hay que buscar quilombo. Hay que buscar el resultado porque es éxito o fracaso, no hay un camino desde el fracaso al éxito. Sino que es éxito y fracaso constante. No hay posiciones intermedias. Eso hace que pasen todas estas cosas. Y después va en forma, si a vos te gusta”.