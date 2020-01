-Ponerme esa mochila de ir a buscar solo el triunfo puede jugarme en contra. Tampoco siento esa presión. Este año trabajé mucho la parte psicológica y vengo liberado de todo ese tipo de presiones. Tal vez antes sí las tenía. No tengo el peso de ser el argentino favorito o el piloto del equipo que pueda llegar a ganar. Me he sacado todas esas cargas y ahora estoy mucho más tranquilo.