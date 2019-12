Pese a que el gol no terminó siendo convalidado, Lukaku iba a tener una nueva oportunidad para mostrar su fastidio. A los 81 minutos, el ex delantero del Manchester United pudo convertir para volver a poner en ventaja a su equipo por 2-1 y lanzó un grito de guerra hacia la grada. Al término del encuentro, habló de lo que vivió dentro del campo en zona mixta: “La UEFA necesita hacer algo, porque las cosas así en el estadio no están bien. Hoy otra vez, en dos ocasiones. No es bueno para la gente porque estamos en 2019 y hay muchos jugadores con muchas nacionalidades diferentes en distintos equipos. Cuando tienes gente mala en el estadio no es un buen ejemplo para los niños. Espero que la UEFA haga algo”.