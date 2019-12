El jueves por la noche, el volante de 27 años no quiso viajar con sus compañeros de cara al partido más importante de la historia del Ferroviario al enterarse que el DT no lo incluyó entre los once que comenzarían el cotejo. Además, le comunicó a la comisión y al cuerpo técnico que no continuará en la institución, por lo que la semana que viene rescindirá su contrato.