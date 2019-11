“Fue la persona que lo llamó cuando nadie lo tenía en cuenta a Diego. Ahora, quizás, lo llamen de otros clubes. Creían que no podía dirigir o que no estaba capacitado; y la realidad es que le sobra capacidad. Es algo que le encanta. Creo que se va a ir y no veo oportuna la idea de intentar convencerlo (a quedarse), porque creo que está muy bien la decisión que tome”, dijo la encargada del fútbol femenino en diálogo con Fox Sports.