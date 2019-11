“Sai Aletaha de Lookborai que perdió, lamentablemente sufrió una lesión que la dejó en un estado crítico del que trágicamente no se ha recuperado”, explicaron desde la organización. “Todos los competidores se preparan para que puedan lesionarse y esto es algo que no se espera que ocurra en el 99.9% de las veces. Pero puede pasar”, señala el comunicado en donde se detalla que las peleas se celebraron con la presencia de un médico y de ambulancia y que además hubo chequeos para los protagonistas antes de que suban al ring. “La seguridad no es algo que se haya escatimado en ninguno de nuestros 19 shows y todos los partidos son iguales”.