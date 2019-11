“Me rompieron todo el auto cuando volvíamos tranquilos de la cancha, sin hacer quilombo, en familia y con mis hijas adentro. Nos robaron las camisetas de Lanús y a mi marido le rompieron la cara. Me rompí el orto para poder tener mi primer auto para que vengan diez gorilas y me lo hagan pelota. Los felicito por el triunfo pero... Ubíquense”, fue el descargo hecho por la madre de la familia en las redes sociales.