En las últimas horas, creció el rumor sobre un posible interés de la institución de Liniers de ir a buscar a Carlos Tevez en el caso que el futbolista no renueve con Boca. “La verdad, no veo que Carlos quiera jugar en otro club que no sea Boca en Argentina. Pero si se va, claro que nos interesaría. Me encantaría abrirle las puertas”, afirmó el Pablo Cavallero, ex arquero del club y que en la actualidad es el manager del fútbol profesional.