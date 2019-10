“Fue consensuada la decisión. Aplicamos un poco el sentido común. La sensación de no poder alcanzar a través de los resultados estar donde creemos que deberíamos estar. Los chicos nos pidieron por favor que sigamos en esto, pero hay una realidad. El tiempo te permite seguir construyendo, evolucionando. El equipo cuando pudo acercarse a lo que pretendo me parece que gustó, pero no lo hizo de manera continua y en eso me tengo que hacer cargo. Estos espacios te exigen que sostengas en el tiempo esa regularidad”, agregó el ex técnico del Rojo, que estuvo a cargo de 16 partidos con 8 triunfos, 7 derrotas y 1 empate.