Sus días bajo los tres palos también le sirvieron a la fábrica para que el ex arquero sea la cara visible de la empresa. Esa veta le permitió explotar la parte comercial, hasta la muerte de su padre. “El fútbol y la fábrica son dos trabajos que me apasionan”, advierte el ex futbolista que se vio obligado a colgar los guantes luego de una lesión en su brazo. En la actualidad, mientras pelea por el gran objetivo del Bohemio en la Primera Nacional, continúa trabajando con los cajones bajo el eslogan “muérase contento, muérase feliz. Saranzotti lo entierra en todo el país”.