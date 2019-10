Curiosamente, Russell Mora había sido árbitro en el año 2011 de una pelea todavía más controversial, la de Abner Mares y Joseph Agbeko, donde Mares repartió golpes bajos al por mayor a lo largo de diez rounds y remató la faena por KO en el penúltimo round …. con otro impacto debajo de la cintura. Mora, que había ignorado todas los anteriores, tampoco vio éste y le contó los diez segundos para el KO al africano. Una semana después me crucé con Mora y le pregunté si se había tomado el trabajo de mirar el video de su desastrosa faena. Con toda franqueza me contestó: “Lo miré varias veces y no lo puedo creer, que manera de equivocarme”. En honor a la verdad, Russell Mora se ha destacado como buen profesional en años subsiguientes y su designación fue aprobada sin problemas por ambos campos.