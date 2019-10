El sábado 5, Racing recibió a Aldosivi y lo derrotó 2 a 0. El segundo gol de la Academia provino de un penal mal sancionado por el árbitro internacional Mauro Vigliano, que luego concretaría Lisandro López. Pero no había sido penal. Fue un error conceptual del juez al sancionar la mano/brazo como deliberada. Tras un tiro de esquina para el local, la pelota le dio a Lisandro López y luego pegó en el codo del jugador de Aldosivi Gastón Gil Romero. ¿Qué dice el reglamento? Si el brazo está cerca del cuerpo y no se encuentra en una posición antinatural con la que se consiga ocupar más espacio, no hay que sancionar infracción.