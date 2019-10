Esos estados de ánimo no se solucionan con el llamado a un psicólogo la noche anterior al partido. Alfaro y Boca recurrieron a ello para apaciguar las almas. Un profesional en la materia charló con los jugadores, horas antes del partido, en Ezeiza, y de poco sirvió. La inteligencia emocional y sus consecuencias son merecedoras en el fútbol de un tratamiento profundo, no llamando al SAME, como si fuera un tratamiento de emergencia.