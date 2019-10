Alfaro suele ser un hombre políticamente correcto. Perdió la línea dos veces esta vez. En vez de hablar de por qué Boca fue superado y bajar un mensaje sólido de cómo dar vuelta la historia en la Bombonera, criticó que River se tira permanentemente en el área. Hasta blanqueó que les había hecho ver a sus jugadores un video con las simulaciones de los rivales. Es importante estar en todos los detalles. El tema es que apenas empezó el partido, Más -zurdo hasta para guiñar el ojo- cerró con derecha cuando Borré era marcado de frente por Izquierdoz y le hizo penal... Ahí el colombiano no simuló. La otra patinada fue en la cancha. Esta vez arrancó distinto a último partido. Poner a Bebelo por De Rossi habla de otra ambición. No jugó sólo a cuidar el cero de Andrada. Lo extraño fue que en el segundo tiempo, en vez de seguir con su táctica alfarista, empezó a revolear nombres ofensivos sin un plan. Tevez pasó de ser suplente entre los suplentes a primer cambio. Salvio entró pese a estar tocado. Y después Zárate. River no sólo se había puesto 2-0 con el buen gol del enorme Nacho Fernández. Por falta de eficacia no cerró la serie en 90 minutos. Fue un resultado barato. Pudo haber terminado 4-1... El gol de Boca casi llega por ese mano a mano de Capaldo. Muchos crucifican al pibe. Erró una de esas jugadas que no se fallan. Pero es un volante que pisó el área y pateó de zurda. ¿Si erraron cracks en una final de Mundial no va a poder perderse él un gol? El problema es que un equipo enorme como Boca no puede apostar todo a una sola jugada.