En la faz ofensiva del mediocampo, dos regresos darán que hablar. Uno es Matías Vargas, enlace del Espanyol de Barcelona, quien el mas pasado se calzó la celeste y blanca... Sub 23, que se prepara para el Preolímpico de Colombia. Ahora se reincorporará a la Mayor. Y el otro retorno que se perfila es el de Ángel Correa. El ex San Lorenzo, pieza de recambio en el Atlético Madrid (jugó sólo cuatro partidos; apenas uno como titular) había anotado el gol ante Marruecos en el último amistoso previo a la Copa América, pero luego no fue llamado al certamen continental. Pues bien, en la gira por Europa todo indica que se le abre una oportunidad.