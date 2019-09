Su sueño antes de volar es salir campeón con Vélez. Ya dejó de ser carne de rumores por la demora en su renovación con el club al que llegó a los cinco años. La película pasó en cámara rápida para él. Le resulta natural que Mascherano le explique dónde moverse en una práctica con la Selección, que Gago lo contenga en su llegada al club o que Sampaoli le mande mensajes de whattsapp. Almada escucha cuando le hablan ellos. O cuando lo hace el exigente Gringo que hoy es su entrenador. “Me pide volver con el 5. Cuando la tiene el rival tenemos que correr los once. Heinze me enseñó bastante. A buscar los espacios, a generarlos para el compañero. Es muy profesional. Nos pesan tres veces a la semana. De entrada me costó porque no me alimentaba bien. Después me acomodé”. Heinze le avisó que alguna vez se va a equivocar y no siempre escuchará elogios. No todo el tiempo será el crack del doble enganche en el área de la Bombonera. “Esa noche miraba al técnico porque tenía ganas de jugar. Lástima que nos quedamos afuera. Cuando fui a patear el penal no se escuchaba ni el silbato del árbitro por el grito de la gente”, recuerda y le hace un mimo inconsciente al hincha de Boca. Es el partido que más recuerda el público en general y el periodismo. Para él su mejor versión fue contra el Defensa y Justicia de Beccacece. Vélez perdió 3-2 y los dos goles los metió él. Aún hoy pese a su talento pelea por un lugar fijo como titular. La conversada firma del contrato pareció demorar ese despegue, que Almada volviera a ser Almada.