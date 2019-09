“Uno de los partidos lo jugamos con cables eléctricos que pasaban por encima del terreno. El árbitro nos explicó que si el balón tocaba uno de los cables, la jugada terminaba en scrum. Nunca había visto algo parecido. Estos chicos merecen estar aquí por las travesías en la niebla que han tenido”, continuó McIntosh, de origen neozelandés, pero ex representante de Gales. "Estos chicos son increíbles. Tengo gran respeto por ellos. No he escuchado a uno solo quejarse. Trabajan duro y están muy orgullosos de representar a su país”, concluyó.