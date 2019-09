Los tantos del partido

Primer Tiempo; 9 minutos, penal de Gerónimo Prisciantelli(C); 14m try de Matías Freyre convertido por Gonzalo Gutiérrez Taboada(N); 20m try de Tomás Ureta(N); 35m try de Jerónimo Solveyra(C), y 37m try de Joaquín de la Vega convertido por Gutíerrez Taboada (N). Resultado Parcial: CASI 8 vs. NEWMAN 19