Más allá de ser uno de los protagonistas de Jaguares y Los Pumas, el porte del rubio de 181 centímetros de altura y de imagen magnética, lo convierten en uno de los más populares en las redes sociales (suma casi 50 mil seguidores en Instagram). Sin embargo, Delguy no se deja obnubilar por el mundo virtual. "No hay que marearse por tener más seguidores. Por lo menos yo no le doy mucha importancia porque no dicen nada, no dicen que sos mejor persona o mejor amigo. Es una consecuencia de lo que vos hacés, en este caso jugar al rugby. No hay que creerse más que nadie. Sigo siendo el mismo y trato de en ese rol de ser como siempre fui", sostiene son determinación y madurez.