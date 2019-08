Los tantos del partido

Primer Tiempo; 3 minutos penal de Tomás Rosati (B); 5m try de Luca Sábato(A); 9m, try de Rafael Desanto (A); 17m, try de Luca Sábato convertido por Joaquín Díaz Luzzi (A); 25m try de Julián Rebussone (B); 32m, try de Francisco Ferronato (B) y 37m, penal de Rosati(B). Resultado Parcial: Belgrano Athletic 16 vs. Alumni 17