El complemento fue todo para Pucará. El Rojo se adueñó de la pelota y de las acciones del juego. Alumni solo atinó a defenderse y a tratar de que no le marquen puntos. Pero la indisciplina fue un problema grande para el conjunto de Tortuguitas. Germán Klubus acercó al local con otro penal para el 17-16 a los 16 minutos de la segunda parte. La única forma que tuvo la visita de frenar a su rival era con penales y la efectividad de Klubus le daba la ventaja al local por 19-17. Rápidamente con otro tiro a los palos ampliaron la ventaja por 22-17. Pucará iba sin parar y Alumni no encontraba los caminos para salir, ya que no tenía la pelota y cuando la recuperaba, la perdía con mucha facilidad. Cerca del final, llegó la recompensa para el Rojo. Después de varias fases, Gregorio Pascual apoyó el try tan deseado y liquidó la historia por 29 a 17.