Dowd estuvo en dos partidos históricos que luego de los años todavía siguen dejando tela para cortar. Uno fue la final de la RWC de Sudáfrica, en 1995, cuando los Springboks superaron a los All Blacks en tiempo suplementario por 15 a 12. De aquella definición siempre hubo un rumor no confirmado, que a los neozelandeses les habían puesto algo en la comida el día anterior. Craig entre risas comentó: "Lo único que te digo es que 18 de los 25 integrantes del plantel estuvimos descompuestos el día de la final". El otro tema fue la goleada de los All Blacks ante Los Pumas, cuando el partido se terminó varios minutos antes, para que el marcador no supere los 100 tantos: "No era bueno para el rugby mundial que ese partido terminara con más de cien puntos. No era justo, porque Argentina era más de lo que fue esa noche. No correspondía". Entonces, ¿pidieron terminarlo antes?…. después de unos segundos de silencio, Craig contestó: "Sí, es verdad, es cierto".