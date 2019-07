Tantos:

Primer Tiempo: 7 minutos penal de Gutiérrez Taboada (N); 10 minutos try de Pablo Parlatore y conversión de Klubus (P); 16 minutos try de Lucas Mensa y conversión de Klubus (P); 24 minutos penal de Gutiérrez Taboada (N); 26 minutos try de Mariano Navarro(P); 30 minutos penal de Gutiérrez Taboada(N); 34 minutos try de Joaquín Paz y conversión de Klubus(P); 40 minutos penal de Gutiérrez Taboada (N).

Resultado Parcial: 26-12.