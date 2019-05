Primer Tiempo

4 minutos try de Felipe Torreguitar convertido por Juan Obtsubo (Regatas); 12m penal de Juan Obtsubo(R); 17m Try de Nicolás Marzano (R); 31m Try de Facundo Camardón (BAC); 33m Try de Felipe Torreguitar convertido por Obtsubo (R) y 38m penal de Obtsubo(R).

Resultado Parcial: BAC 5 REGATAS 25