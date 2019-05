Segundo Tiempo: 3' Try de I. Korenblit (LT); 8' Try de N. Korenblit (LT); 15' Gol de N. Korenblit por try de M. Tuculet (LT); 20' Try de L. Santipolo (LT); 38' Try de M. Tuculet (LT); y 40' Gol de F. Correa por try de él mismo (SF).