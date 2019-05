Primer Tiempo: 12 minutos, gol de P. Roca por try de N. Spandre (DF); 18m, try penal (DF); 20m, penal de A. Peirano (B); 25m, gol de P. Roca por try de T. Cruz (DF); 31m, gol de A. Peirano por try de J. Ristorini (B), y 40m, gol de Peirano por try de E. Farinelli (B). Resultado Parcial: Deportiva Francesa 21-17 Buenos Aires