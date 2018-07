-¿Por ejemplo?

-Yo voy a trabajar a distintos clubes, y cada lugar tiene su propia idiosincrasia y Argentina no toleraba muchas cosas que él hizo en Chile, de cambiar 4 o 5 sistemas, cambiar de partido a partido. El jugador argentino está acostumbrado a jugar de determinada manera y con Sampaoli había cambios permanentes. Cuando dijo "tengo 4 o 5 formas de jugar" me dije "va por el camino equivocado", aunque eso no invalida de que de pronto si las cosas te salieron mal en un momento, las puedas corregir en el tiempo. No tengo dudas de que Sampaoli tiene capacidad, tiene sobrada capacidad, ahora si el contexto no lo ayuda…porque a veces uno no puede cambiar las cosas, uno llega a un club con una determinada dinámica que uno solo no las puede cambiar y te termina llevando por delante. Hay que ver si esa dinámica no se termina llevando por delante a Sampaoli o si Sampaoli tiene el sustento para parar esa bola de nieve.