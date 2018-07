En análisis, sugiere que el favorito es Inglaterra, pero reconoce que este torneo se convirtió en el Mundial de la colectividad y desliza que las chances de clasificación están abiertas para ambos equipos. "Me parece que Croacia también tiene posibilidades, pero cuidado, no es fácil jugar una semifinal, no es lo mismo estar en cuartos o en octavos, la semifinal es la que te lleva a lo más alto del fútbol", advirtió.