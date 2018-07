Los chinos dicen que "el que duerme en el piso no se puede caer de la cama". Yo pensaba qué bueno sería para este ciclo que va a empezar ahora que aprendamos a tener expectativas más realistas. Como ese empleado, que podría haberse alegrado y vivido feliz con los 500 mil dólares que se ganó y no pasarse la vida llorando por 5 millones que no ganó. Aprender a disfrutar lo que tenemos, que es mucho, y que está bueno. Y dejar de compararnos con un pasado que en algún momento fue muy bueno pero que no se volvió a repetir y que es muy difícil que se repita. Poder vivir lo que tenemos, que es mucho y está bueno.