3• Hoy lo más fácil es pegarle a Sampaoli, creo que hasta ahora no le había ido mal en casi ningún lado, cuando vino la prensa y los dirigentes estaban de acuerdo en su llegada. Es verdad que hay cosas que no funcionaban, uno no lo iba a decir públicamente pero yo lo que pensaba de esta Selección es que íbamos a ganar el grupo, jugar con Perú que podía salir segundo y después era prender una vela pero no por Sampaoli sino porque hoy no tenemos a los mejores jugadores del mundo.